Кабмин уволил главу Госфонда содействия молодежному строительству

Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности главу правления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонида Рысухина.

Об этом говорится в распоряжении правительства №62, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Согласно документу, Рысухин уволен по согласованию сторон.

Читайте такжеУкраинцам обещают вернуть госпрограммы льготного кредитования жилья

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному строительству начал свою работу в 1992 году как негосударственное учреждение, однако затем, с учетом значимости проблемы обеспечения жильем, фонд стал государственным.

Кабмин в июне 2015 года увеличил уставный капитал Госфонда на 38 млн грн - до 249,3 млн грн с целью возобновления программ кредитования строительства жилья, приостановленных в 2014 году в связи с жесткой экономией средств. В 2016 году ожидается повторная докапитализация Фонда - до 273,4 млн грн.