Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста принадлежащего Кремлю участка в Париже

Земельный участок в центре Парижа, на котором по заказу Кремля строится духовно-культурный православный центр стоимостью €90 млн, арестован бывшими акционерами ЮКОСа, передает РБК.

Но на проекте это никак не отразилось: парижский суд признал за объектом дипломатический иммунитет и отказался блокировать строительство. Адвокаты России обжаловали арест участка и находящихся на нем старых зданий, суд еще не принял решения.

Читайте такжеРоссия выискала новые возражения по делу ЮКОСа и направила их в суд ГаагиКипрская Hulley Enterprises, владевшая большинством акций ЮКОСа, инициировала арест российской собственности в центре Парижа еще в июне 2015 года — вместе с десятками других активов Российской Федерации во Франции, включая здания, банковские счета, акции предприятий и платежи французских компаний. Арест земельного участка предполагает только запрет на распоряжение (актив нельзя продать, но Россия и не собиралась этого делать), а Hulley пыталась еще и заблокировать строительство на участке. Но 24 июля судья по исполнению судебных решений (juge de l’execution, специальный институт во Франции. — РБК) парижского суда первой инстанции решил, что участок под строительство православного центра пользуется дипломатическим иммунитетом, рассказывает французский адвокат Андреа Пинна, представляющий интересы России. После этого бывшие акционеры ЮКОСа попросили о приостановке строительства коллегию во главе с первым вице-председателем парижского суда. Но 22 января 2016 года суд отклонил ходатайство, сославшись на то, что только судья по исполнению (juge de l’execution) обладает соответствующей юрисдикцией. Копия решения есть у РБК.

Участок площадью 4,7 тыс. кв. м на набережной Бранли Управление делами президента РФ приобрело в 2010 году — по данным СМИ, за €70 млн. В непосредственной близости от Эйфелевой башни на берегу Сены будет воздвигнут православный крестово-купольный храм — первый со времен распада Российской империи. Также будут построены семинария, библиотека, культурный центр и российско-французская школа. Проектировал комплекс французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт, а подрядчиком строительства является французская компания Bouygues Batiment.

Проект финансируется из федерального бюджета, в 2015 году на него было выделено 258 млн руб. на возмещение расходов Bouygues Batiment (в бюджете 2016 года РБК не нашел ассигнований). Стоимость контракта с Bouygues составляет €90,7 млн — €27,2 млн на 2014 год, €47,1 млн на 2015 год и €16,3 млн на 2016 год, следует из закупочного документа Управделами президента от 29 апреля 2015 года. Таким образом, с учетом цены покупки земли проект может обойтись России в €160 млн.

Строительство духовно-культурного центра было торжественно начато в апреле 2015 года. Оно идет по графику, говорил 19 января заместитель главы Управделами президента Павел Фрадков. Объект планируется сдать в середине 2016 года. Скоро на церкви начнут устанавливать пять куполов, сообщал ТАСС в прошлом месяце. Их изготавливает фирма Multiplast с использованием композитных материалов.

На слушаниях в декабре Hulley пыталась доказать, что строительство само по себе не является актом осуществления суверенных функций Российского государства, а значит, в данном случае суверенный иммунитет не может быть задействован. Кроме того, она утверждала, что обеспечительная мера в виде приостановки строительства оправданна в целях «предотвращения неизбежного вреда или прекращения явно незаконного нарушения» (ст.809 Гражданского процессуального кодекса Франции) — возведение церкви снижает коммерческую стоимость участка.

Суд обязал Hulley Enterprises выплатить по €7,5 тыс. России и ее соответчику, Bouygues Batiment, в счет возмещения судебных расходов. Источник, близкий к бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа, считает, что это «не такая уж большая неудача», поскольку участок остается арестован. Представитель GML (холдинговая компания для бывших акционеров ЮКОСа) отказался от комментариев.