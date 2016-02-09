Арендные ставки на склады в Киеве достигли исторического минимума

Арендные ставки на складские и логистические помещения в Киеве в прошлом году достигли своего исторического минимума, опустившись до рекордно низких показателей 2-2,5 долл. за 1 кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба украинского подразделения консалтинговой компании DTZ со ссылкой на руководителя департамента промышленной и логистической недвижимости Федора Арбузова.

«В 2015 году арендные ставки на складские и логистические помещения в Киеве и пригороде достигли исторического минимума», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в конце 2015 года самые высокие ставки на лучшие складские помещения не превышали 5 долл. за 1 кв. м в месяц, а на помещения класса В – 3 долл./кв. м. При этом Арбузов допускает, что из-за давления рынка в первом полугодии текущего года арендные ставки могут еще больше снизиться.

Также эксперт отметил низкую активность компаний-арендаторов. «Активность компаний-арендаторов остается довольно низкой и сохраняется преимущественно за счет их переезда в другие объекты. В то же время запросов на аренду помещений от новых компаний практически нет и немногие заинтересованы в расширении арендуемых помещений», - отметил Арбузов.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года на рынке складской недвижимости Киева и области отмечалась низкая активность арендаторов, сократившаяся практически вдвое по сравнению с прошлым годом. В целом в 2015 году в Киеве и Киевской области в эксплуатацию было введено три складских комплекса общей площадью 61,7 тыс. кв. м. Среди них складской комплекс компании Imperial Tobacco (7,7 тыс. кв. м), еще одна очередь складского комплекса компании FM Logistic (14 тыс. кв. м), а также логистический комплекс компании «Эпицентр» (40 тыс. кв. м).

DTZ – консалтинговая компания в сфере недвижимости, входит в холдинг UGL. В 208 представительствах DTZ, расположенных в 52 странах мира, работают 47 тыс. сотрудников.