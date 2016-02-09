Источник значительных доходов: МВФ советует Украине провести инвентаризацию госнедвижимости
По мнению экспертов фонда, недвижимое имущество Украины является потенциальным источником значительных доходов, который государство не использует эффективно.
Международный валютный фонд рекомендует Украине провести инвентаризацию государственной недвижимости и эффективно ее использовать.
Об этом говорится в отчете экспертов технической миссии МВФ, опубликованном на сайте Фонда.
Согласно документу, около 47% земельных угодий страны находится в государственной собственности. При этом государство владеет 10 млн га земель сельскохозяйственного назначения.
В то же время существующие в Украине реестры - реестр Госгеокадастра и Госреестр прав на недвижимое имущество - не охватывают полный спектр недвижимого имущества страны.
“Вопросы, на которые следует обратить внимание, включают необходимость полной инвентаризации госпредприятий и других государственных активов, включая недвижимость”, - говорится в отчете.
По мнению экспертов МВФ, недвижимое имущество Украины является потенциальным источником значительных доходов, который государство не использует эффективно.
Как сообщал УНИАН, 6 октября 2015 года Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках реформирования системы земельных отношений запустила в интернете свободный доступ к реестру собственников земельных участков. Также ведомство запустило онлайн-услугу заказа выписки о нормативно-денежной оценке земли.
Президент Украины Петр Порошенко 6 августа подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления прозрачности в сфере отношений собственности с целью предотвращения коррупции».
В частности, законом предусматривается упрощение процедуры доступа к сведениям, содержащимся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, предоставление свободного доступа к Государственному земельному кадастру и Единому государственному реестру, держателем которого является Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Украины.