Источник значительных доходов: МВФ советует Украине провести инвентаризацию госнедвижимости

Международный валютный фонд рекомендует Украине провести инвентаризацию государственной недвижимости и эффективно ее использовать.

Об этом говорится в отчете экспертов технической миссии МВФ, опубликованном на сайте Фонда.

Согласно документу, около 47% земельных угодий страны находится в государственной собственности. При этом государство владеет 10 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

В то же время существующие в Украине реестры - реестр Госгеокадастра и Госреестр прав на недвижимое имущество - не охватывают полный спектр недвижимого имущества страны.

“Вопросы, на которые следует обратить внимание, включают необходимость полной инвентаризации госпредприятий и других государственных активов, включая недвижимость”, - говорится в отчете.

По мнению экспертов МВФ, недвижимое имущество Украины является потенциальным источником значительных доходов, который государство не использует эффективно.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2015 года Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках реформирования системы земельных отношений запустила в интернете свободный доступ к реестру собственников земельных участков. Также ведомство запустило онлайн-услугу заказа выписки о нормативно-денежной оценке земли.

Президент Украины Петр Порошенко 6 августа подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления прозрачности в сфере отношений собственности с целью предотвращения коррупции».

В частности, законом предусматривается упрощение процедуры доступа к сведениям, содержащимся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, предоставление свободного доступа к Государственному земельному кадастру и Единому государственному реестру, держателем которого является Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Украины.