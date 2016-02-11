В Европе инвестиции в коммерческую недвижимость поставили исторический рекорд

За 2015 год в коммерческую недвижимость Европы было вложено 246 млрд евро, что стало высочайшим результатом, который превзошел даже рекордный показатель за 2007 года в 230 млрд евро., подсчитали эксперты компании Cushman & Wakefield, передают «Ведомости».

В 2014 году инвесторы вложили в европейскую коммерческую недвижимость менее 200 млрд евро.

"Инвестиционная активность продолжает расти на всех рынках Европы. Великобритания продолжает привлекать наибольшую долю инвестиций, но, поскольку инвесторы расширяют географию вложений, самый стремительный рост показывают другие рынки", - говорит директор направления исследований Cushman & Wakefield Магали Мартон.

Самый заметный рост объемов вложения в прошлом году показали рынки Германии (53 млрд евро, рост на 41%), Италии (8 млрд евро, рост на 67%), Испании (11 млрд евро, рост на 36%).

По прогнозам Cushman & Wakefield, в текущем году сумма инвестиций в коммерческую недвижимость вырастет на 5-10% и может превысить 260 млрд евро.