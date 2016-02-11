Киевляне с февраля будут получать квитанции за комуслуги европейского формата

Жители Оболонского и Святошинского районов Киева с февраля этого года будут получать от энергогенерирующей компании "Киевэнерго" адаптированные к европейскому формату квитанции на оплату централизованного отопления и горячего водоснабжения, сообщил на брифинге коммерческий директор компании Евгений Бушма.

По его словам, данные квитанции также с марта будут получать жители Днепровского и Печерского районов, с апреля – Подольского и Шевченковского, с мая – Дарницкого и части Голосеевского, с июня – Соломенского и остальной части Голосеевского.

"Мы постарались сделать ее максимально простой для клиентов … В наших счетах каждый клиент будет получать отдельную строку для каждого счетчика, если у него их установлено несколько. Старые квитанции не предполагали внесения данных с многотарифных счетчиков. Этот недостаток мы устранили, и клиенты будут получать квитанции, которые учитывают все параметры таких счетчиков", - сказал Бушма.

Он отметил, что если клиент заранее сообщит показания счетчиков в "Киевэнерго" через сайт или по телефону горячей линии, то компания пришлет такому жителю столицы заполненную квитанцию с учетом льгот и субсидий.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года "Киевэнерго" осуществила перерасчет платы за централизованное отопление для киевлян на сумму 82 миллиона гривень. Перерасчет получили как клиенты, у которых отсутствуют домовые или квартирные счетчики тепла, так и те киевляне, приборы учета которых принимались на коммерческий учет в середине календарного месяца.

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В течение 2015 года в столице было установлено 4,2 тысячи приборов учета тепла, из которых более 1 тысячи смонтировано за средства городского бюджета и 3 тысячи за счет инвестиционной программы "Киевэнерго". Для 100% завершения проекта по установке счетчиков центрального отопления в Киеве в 2016 году необходимо установить 2,4 тысячи счетчиков.