СМИ: Кононенко арендовал землю внутри развязки в Киеве – будет строить офис с паркингом

ООО «Европейский дом» Игоря Кононенко имеет в аренде земельный участок площадью 1,98 га на пересечении вул. Академика Заболотного и Столичного шоссе в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Публичной кадастровой карты, сообщают «Наші гроші»

Речь идет об участке в центре транспортной развязки на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

Фирма получила эту землю в марте 2007 года. Тогда Киевсовет принял решение передать «Европейскому дому» участок за счет не предоставленных в собственность или пользование городских земель. Аренду фирме согласовали на 5 лет.

При этом вид использования участка был определен под строительство, эксплуатацию и обслуживание станции технического обслуживания с выставочным и вспомогательными помещениями. Соответствующий договор был заключен в мае 2007 года.

Когда в 2012 году срок аренды истек, Киеврада согласовала продлить его еще на 5 лет.

Однако уже за полтора года городской совет принял новое решение. В октябре 2013 года аренду еще раз продлили на 5 лет с правом пролонгации. Одновременно этим же решением изменили вид использования: слова «станции технического обслуживания с выставочным и вспомогательными помещениями» заменили на «комплекса объектов социального и административного назначения с вспомогательными помещениями и паркингом».

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Компания «Европейский дом» была основана в 2003 году. На момент первого решения Киевсовета о землеотводе в 2007 году владельцем фирмы был Сергей Шкурат. Перед подписанием договора состав собственников изменился – пополам со Шкуратом фирмой владел Леонид Стричак из села Залужье Львовской области.

В 2008 году совладельцами стали Александр Емец, Александр Желтан, Сергей Мухомор, Геннадий Трубников и Владимир Стричак через ООО «КУА «Система капитального инвестирования».

С конца 2010 года владельцем «Европейского дома» является ПАО « ЗНКИФ «ВИК», конечным бенефициаром которого является Игорь Кононенко. Напомним, в 2006-2014 годах Кононенко был депутатом Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого и членом постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи.