Спрос на столичную вторичку за год упал почти вдвое

Значительная девальвация гривни наряду с ростом конкуренции со стороны проектов первичного жилья привели к падению спроса на вторичное жилье в Киеве по итогам 2015 года практически в два раза. Такие данные содержатся в ежегодном отчете консалтинговой компании City Development Solutions (CDS).

"В 2015 году спрос на вторичном рынке жилья продолжил снижение. Количество интересующихся покупкой квартир сократилось более чем на 45% по сравнению с 2014 годом", - отмечается в отчете.

При этом количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Киева, в 2015 году увеличилось на 26%, а их стоимость снизилась в среднем на 19%.

По мнению экспертов CDS, основным фактором падения спроса на столичную "вторичку" стало падение покупательной способности украинцев и, как следствие, поворот клиента к жилью меньшей площади, в то время как на вторичном рынке преобладают квартиры большей площади.

Кроме того, против продавцов квартир сыграло отсутствие доступного ипотечного кредитования, валютное ценообразование и завышенные цены на вторичное жилье. По данным CDS, в 2015 году более 70% объектов вторичного рынка были реализованы с дисконтом от 10-20%.

Как отметили в компании, основной спрос на вторичном рынке жилья в прошлом году был сконцентрирован в наиболее дешевом сегменте – до 40 тысяч долл. При этом количество запросов на приобретение недорогой квартиры в течение года постоянно росло.

"Если в январе 2015 года запросы на покупку квартиры до 40 тыс. долл. составляли 41% в общем объеме спроса, то уже к декабрю их удельный вес вырос до 61%. За эту сумму можно было купить квартиру в старом жилом фонде площадью до 36 кв. м в спальных районах Киева", - говорится в отчете.

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По прогнозам экспертов, снижение платежеспособности населения на фоне падения реальных доходов в 2016 году приведет к дальнейшему спаду активности на рынке недвижимости и снижению долларовых цен на жилье. В частности, к концу 2016 года можно ожидать снижения цен на квартиры в спальных районах до 15%.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года на рынке жилой недвижимости столицы наблюдалась низкая активность в сегменте покупки. При этом количество объектов, предлагаемых к продаже, по состоянию на первое полугодие 2015 года резко возросло – в базе данных портала Address.ua их число выросло до рекордного за последние полтора года уровня – 65 тысяч квартир. В то же время, количество сделок на рынке жилой недвижимости Киева по итогам 2015 года опустилось ниже уровня кризисного 2009 года, а долларовые цены на жилье снизились практически на 40%.