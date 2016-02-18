Рада ограничила передачу в пользование земли без аукционов

Верховная Рада приняла закон, который уменьшает количество условий, позволяющих передавать в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов.

За принятие Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно проведения земельных торгов" проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутат Олег Кулинич сообщил, докладывая по законопроекту №2279, что к повторному второму чтению в законопроекте учли 29 правок, предложенных депутатами. В частности, без аукционов предлагается передавать земли гражданам для сенокосов, огородов, пастбищ, а также под творческие мастерские.

"Это как раз те дискуссионные вопросы, которые поднимались в сессионном зале во время второго чтения законопроекта", - сказал Кулинич.

Как указывается в пояснительной записке, в проекте закона предлагается исключить из Земельного кодекса Украины положения, которые позволяют передавать в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов. Речь идет о запрете передачи без аукциона земли в аренду государственным и коммунальным предприятиям, бюджетным учреждениям, высшим учебным заведениям, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале которых государственная или коммунальная доля акций превышает 60%. Также не будет передаваться в пользование без аукциона земля для создания озелененных территорий общего пользования, для ведения фермерского или личного хозяйства, садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), индивидуального дачного строительства, строительства индивидуальных гаражей. Предлагается запретить передачу в пользование без проведения торгов земли для размещения инфраструктуры оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

В то же время, депутаты предложили указать, что без аукциона может передаваться земля для участников антитеррористической операции (АТО) под строительство личного жилья.

Спикер Владимир Гройсман предложил для того, чтобы не было злоупотреблений, учесть при голосовании правку о невозможности изменения назначения участков, которые выделяются участникам АТО.

"Я предлагаю записать, что не распространяется такой порядок (проведение аукционов - УНИАН) на выделение участков участникам АТО под индивидуальное жилищное строительство без перепрофилирование земельного участка", – сказал Гройсман.

Также авторы законопроекта предлагают исключить из Земельного кодекса Украины норму, которая позволяет определять другими законами в обход кодекса дополнительные случаи передачи земельных участков в аренду без проведения аукционов.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 декабря 2015 года отправила на повторное второе чтение проект закона №2279, который уменьшает количество условий, позволяющих передавать в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов.

Общая площадь проданных в Украине на земельных торгах участков государственной и коммунальной собственности в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 2,9 раза и составила 53,3 гектара.

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Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует обработать и внести в Государственный земельный кадастр Украины всю недостающую информацию о земельных участках в течение 2-3 лет.