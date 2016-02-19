Кабмин выделит почти 900 миллионов гривень на "теплые" кредиты

Кабинет министров Украины утвердил выделение 893,85 млн грн на продолжение реализации правительственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилом секторе Украины на 2016 год.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №63 от 4 февраля 2016 года.

Согласно документу, на компенсацию стоимости кредитов, привлеченных домохозяйствами для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности жилых помещений, в 2016 году планируется выделить из госбюджета 684,78 млн грн, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году.

На частичную компенсацию кредитов, привлеченных объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для проведения мероприятий по повышению энергоэффективности, в этом году планируется выделить 122,2 млн грн, что на 25% больше, чем годом ранее.

Также на частичную компенсацию кредитов, привлеченных домохозяйствами для приобретения отопительных котлов на альтернативных видах топлива, в текущем году запланировано выделение 86,87 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля прошлого года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн.

Кабинет министров выделил Минрегиону 495,72 млн грн для финансирования мероприятий государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Финансирование программы осуществляют три государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

12 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому размер компенсации стоимости тела кредита, взятого на покупку негазовых котлов и утепление жилья, для граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, увеличен до 70% с 20-40%. Тем же постановлением предусмотрено увеличение максимальной суммы компенсации тела кредита на термомодернизацию и мероприятия по утеплению до 12 тыс. грн и 14 тыс. грн с 5 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно, в зависимости от формы организации управления жильем (ОСМД или ЖСК).

По состоянию на 1 сентября 2015 года к государственной программе энергосбережения присоединились местные органы власти, которые компенсируют часть процентных ставок по кредитам на утепление. Участниками государственной программы компенсации процентных ставок являются 17 областей Украины.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности), на данном этапе банки – участники госпрограммы ежедневно оформляют более 900 «теплых» кредитов на сумму около 16 млн грн. В то же время, по словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, его ведомство рассчитывает, что в 2016 году банки - участники правительственной программы частичной компенсации тела кредита, привлеченного на мероприятия по термомодернизации и энергоэфективности, предоставят около 8 млрд грн таких кредитов.