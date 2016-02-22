Ряд предприятий космической отрасли освободили от уплаты земельного налога на 2 года

Кабинет министров Украины освободил ряд предприятий космической отрасли от уплаты налога на землю производственного назначения сроком до 1 января 2018 года.

Об этом говорится в постановлении правительства №72, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Как отмечается, принятие документа будет способствовать росту конкурентоспособности предприятий космической отрасли и сохранению научно-технического и производственного потенциала.

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Согласно постановлению в перечень компаний, освобожденных от уплаты земельного налога, вошли Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий, Черниговский завод радиоприборов, госпредприятие «Южный машиностроительный завод им.Макарова», Павлоградский механический завод, казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал», госпредприятие «Объединение Коммунар», НИИ радиотехнических измерений, производственное объединение «Киевприбор», Павлоградский химический завод, завод «Хартрон» и научно-исследовательские компании «Хартрон-Аркос», «Хартрон-Плант» и «Хартрон-Юком».

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Ранее ряд предприятий машиностроения, в том числе предприятий космической отрасли уже освобождались от уплаты земельного налога, однако срок освобождения закончился 1 января текущего года.