Кабмин предложил Раде компенсировать из бюджета 50% стоимости квартир для участников АТО

14:57, 22 февраля 2016
Недвижимость
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Также предполагается вариант предоставления им ипотечных кредитов по льготной ставке.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий покрытие за счет государственного бюджета 50% стоимости строительства или покупки квартир для участников антитеррористической операции на Донбассе. 

Соответствующий законопроект №4081 «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)» находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно действующей редакции закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», государственная поддержка по программе строительства доступного жилья заключается в покрытии государством 30% стоимости строительства или приобретения жилья, а также предоставлении льготных ипотечных кредитов. Данная поддержка оказывается гражданам, которые стоят в очереди на получение льготного жилья, в том числе военным.

Правительственный законопроект предлагает расширить действие программы государственной поддержки на всех участников АТО. При этом авторы предлагают покрывать 50% стоимости строительства или покупки жилья для военных, добровольцев и прочих категорий граждан, которые принимают участие в боевых действиях на востоке страны. Также предполагается вариант предоставления им ипотечных кредитов по льготной ставке.

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Справка УНИАН. В течение 2010-2014 годов в рамках реализации программы строительства доступного жилья в строительную сферу было направлено 1,657 млрд грн, 1,262 млрд грн из которых уплатили граждане. 

При поддержке государства в эксплуатацию был введен 191 жилой объект, общее количество квартир составило 22 554, из которых 3 200 квартир получили семьи, находившиеся в очереди на квартиру.

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