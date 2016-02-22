Акционеры ЮКОСа: во Франции арестованы активы России на €1 миллиард
Бывшие акционеры ЮКОСа впервые раскрыли конкретные российские активы, которые им удалось арестовать во Франции: оказалось, что среди них есть деньги «Рособоронэкспорта», связанные с контрактом на поставку «Мистралей».
Бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа, добивающиеся взыскания с России $50 млрд по решению третейского суда в Гааге, впервые назвали стоимость российского имущества, арестованного во Франции в счет долга. Они оценивают ее в 1 млрд евро.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании GML, которая представляет бывших акционеров ЮКОСа.
Среди замороженных активов — деньги, которые хранятся на счете во французской «дочке» ВТБ в интересах МИА «Россия сегодня» и ФГУП «Госзагрансобственность» (управляет российским госимуществом за рубежом), сообщила GML, не раскрыв заблокированных сумм.
Кроме того, под арестом находится задолженность французского спутникового оператора Eutelsat перед ФГУП «Космическая связь», а также акции Eutelsat (более 3%), принадлежащие «Космической связи».
Также во Франции по «делу ЮКОСа» арестованы платежи французских компаний Arianespace, Eutelsat и Air France, причитающиеся их российским контрагентам.
Кроме того, акционеры ЮКОСа пытаются обратить взыскание на финансовые гарантии, предоставленные банком Societe Generale «Рособоронэкспорту» в связи с расторжением контракта на поставку кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль». О каких именно гарантиях и их стоимости не сообщается.
Ранее также сообщалось, что среди арестованных во Франции российских активов есть доля акций телеканала Euronews, принадлежащая ВГТРК, и земельный участок в Париже, на котором строится Российский духовно-культурный православный центр.
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Аресты зарубежной собственности РФ по требованию бывших акционеров ЮКОСа начались летом 2015 года. Имущество и счета арестовывают после решения Третейского суда в Гааге, который постановил, что РФ должна выплатить акционерам компании компенсацию в размере $50 млрд.