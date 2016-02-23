"УНИАН Поддержка": Минрегион изучает необходимость введения штрафов для застройщиков, противодействующих передаче домов в управление ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) в ответ на многочисленные жалобы представителей столичных объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) изучает необходимость внесения изменений в жилищное законодательство относительно введения штрафных санкций для тех застройщиков, которые противодействуют передаче многоквартирных домов в управление ОСМД.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщил начальник управления инженерных систем Сергей Пахольчук.

«Сейчас министерство изучает вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части введения штрафных санкций за невыполнение положений Закона «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», - говориться в письме министерства.

По его словам, вступивший в силу с 1 июля 2015 года Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» предполагает полный отказ от старой системы коммунальных ЖЭКов с внедрением новых механизмов, которые дадут возможность совладельцам многоквартирных домов самостоятельно определять управляющего дома, выбирать поставщика услуг, а также сменить ЖЭК в случае его неудовлетворительной работы.

Но, несмотря на это, представители различных столичных ОСМД неоднократно заявляют об отказе связанных с застройщиками ЖЭКов передавать в управление ОСМД дома новой постройки и отмечают законодательную неурегулированность данного вопроса.

Ярким тому примером является обращение в УНИАН Юрия Лазнюка, главы новосозданного ОСМД в одной из столичных многоэтажек. Поего словам, частный ЖЭК, доставшийся жильцам столичной новостройки на Коломиевском переулке 17-31А (ЖК Васильковский) в наследство от застройщика, на протяжении 4-х месяцев противодействует передаче дома в управление новосозданному в нем ОСМД. Жители жалуются, что несмотря на создание ОСМД, они все еще не могут официально оформить отношения с коммунальными службами города и вынуждены оплачивать некачественные услуги частному ЖЭКу.​

Ранее, в рамках проекта «УНИАН-поддержка» агентство обратилось с запросом в Минрегион с просьбой усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере создания и деятельности ОСМД.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», принятый Верховной Радой 14 мая 2015 года. Согласно закону, права на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и относящиеся к нему здания и сооружения, и его придомовая территория, отнесены к общему имуществу многоквартирного дома. Одновременно вводится правовой режим права общей совместной собственности или права постоянного пользования в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Справка. Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.