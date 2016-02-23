Строительство в Украине в январе сократилось на 11,4%

Строительные предприятия Украины в январе 2016 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% – до 2,4 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за первый месяц текущего года сократились на 13,1% – до 1,2 млрд грн, в частности по строительству жилых зданий – на 15,9%, до 669,5 млн грн, по строительству нежилых зданий – на 9,4%, до 579,2 млн грн. Работы по строительству инженерных сооружений сократились на 9,6%, до 1,2 млрд грн.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе составили 84,5% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 6,9% и 8,6% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 20,7% – до 551,4 млн грн, выполнив 22,7% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

В 2014 году украинские стройпредприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 млрд грн.