ЕБРР разработал программу для повышения энергоэффективности жилищного сектора Украины

Европейский банк реконструкции и развития разработал специальную программу энергосбережения IQ energy, которая поможет украинцам повысить энергоэффективность их домов с сохранением уровня комфорта при снижении потребления энергоресурсов, говорится в сообщении банка.

"Программа IQ energy основывается на лучшем опыте энергосбережения, апробированном в 22 странах мира. Собрав вместе результаты успешно внедренных реформ и приспособив их к украинским реалиям, данная программа станет надежным фундаментом улучшения энергосбережения в частном жилищном секторе в Украине", - цитирует пресс-служба директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера.

Согласно сообщению, в Украине программа повышения уровня информированности населения IQ energy внедряется при поддержке Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р), где ЕС является наибольшим спонсором, а также Шведского международного агентства по развитию сотрудничества (Sida).

"Целью программы является улучшение уровня энергоэффективности жилищного сектора Украины благодаря новым технологиям и оборудованию высшего качества. Программа предоставит украинцам полезные рекомендации по наиболее эффективному использованию энергии и по поводу того, как снизить теплопотери, что, в свою очередь, должно уменьшить и их счета за коммунальные услуги", - отметили в ЕБРР.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках выполнения условий меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 гривень за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 кубометров газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 гривень за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

НКРЭКУ с 1 сентября 2015 года повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 24,6% - до 45,6 копейки за кВт/ч.

Минимальный тариф устанавливается на объем потребления электроэнергии 100 кВт/ч. Весь объем свыше 100 кВт/ч отпускается по тарифу 78,9 копейки за кВт/ч. Если месячное потребление электроэнергии превышает 600 кВт/ч, то устанавливается тариф 147,9 копейки за кВт/ч за превышенный объем.

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График повышения тарифов на электроэнергию для населения комиссия утвердила еще в феврале 2015 года.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 марта 2016 года.