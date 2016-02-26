Украинцы задолжали за коммунальные услуги 9 миллиардов

Задолженность населения Украины за услуги жилищно-коммунального хозяйства уменьшилась на 2 млрд грн и по состоянию на конец февраля 2016 года составляет около 9 млрд грн, сообщил на брифинге заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Кругляк.

«При всех трудностях долг населения в целом по жилищно-коммунальному хозяйству уменьшился на 2 млрд грн и составляет порядка 8,5-9 млрд грн. Это большие долги», - сказал Кругляк, отметив, что этот долг накапливается еще с начала 2000-х годов.

Он сообщил, что из-за увеличения социальных норм потребления коммунальных услуг и блокирования счетов предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) на предприятиях ТКЭ возникает дефицит оборотных средств. Но, несмотря на это, серьезных проблем в прохождении отопительного сезона не наблюдалось, отметил Кругляк.

«В течение всего отопительного сезона в Украине не работала только одна котельная, в городе Марьинка Донецкой области. Это связано с повреждением газопровода среднего давления, который находится на линии соприкосновения, и его не удалось отремонтировать - из-за постоянных обстрелов ремонтная бригада не может приступить к ремонту. Вся социальная сфера, которая подключена к этой котельной, все жилые дома, отапливаются с помощью электрических приборов», - сказал Кругляк, добавив, что в этом году в Украине практически не было веерных отключений электроэнергии.

Что касается предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, Кругляк отметил, что сети сильно изношены и из-за этого возникает много аварийных ситуаций, но отключение населенных пунктов от теплоснабжения допущено не было.

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Как сообщал УНИАН, ранее энергогенерирующая компания «Киевэнерго» сообщила о резком росте неплатежей среди киевлян за предоставленные услуги по горячему водоснабжению и отоплению. Только за январь население, с которым компания имеет прямые договоры, недоплатило за оказанные услуги порядка 350 млн грн. По состоянию на 1 февраля дебиторская задолженность по услугам горячей воды и теплоснабжения потребителей перед компанией составила чуть более 1 млрд грн.