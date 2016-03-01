Тема дня: Болезненный рост тарифов (видео)

19:17, 01 марта 2016
Недвижимость
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Гость: Андрей Герус, бывший член Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), исполнительный директор инвестиционной компании Concorde Capital.

/ thekievtimes.ua

Подтемы:

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