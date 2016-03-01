Тема дня: Болезненный рост тарифов (видео)
19:17, 01 марта 2016Недвижимость
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Гость: Андрей Герус, бывший член Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), исполнительный директор инвестиционной компании Concorde Capital.
Болезненный рост тарифов / thekievtimes.ua
Подтемы:
1. Электроэнергия: 25% роста
2. Кому пошли средства?
3. Субсидии против счетчиков
4. Чего ждать в будущем
Тема дня 1 марта: Болезненный рост тарифов
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