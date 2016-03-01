Тема дня: Болезненный рост тарифов (видео)

Гость: Андрей Герус, бывший член Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), исполнительный директор инвестиционной компании Concorde Capital.

Подтемы: 1. Электроэнергия: 25% роста 2. Кому пошли средства? 3. Субсидии против счетчиков 4. Чего ждать в будущем

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