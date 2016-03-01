Вторичное жилье Киева за год подешевело в гривне почти на четверть – эксперт

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева по сравнению с февралем прошлого года снизилась на 23,1% и по состоянию на начало марта 2016 года составила 39,8 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 15,3%, - до 1453 долл./кв. м.

Об этом в ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Также сообщается, что по сравнению с январем этого года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в среднем подорожали на 8,5%, а в долларовом выражении подешевели на 0,9%.

По данным аналитиков, за прошлый месяц гривневые цены в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 9,3%, в «дешевом» – на 7,5%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 0,1% и 1,8% соответственно.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подорожали 2-комнатные квартиры – на 9,0%, до 40,7 тыс. грн/кв. м, и 1-комнатные - на 8,9%, до 36,7 тыс. грн/кв. м. а Средняя стоимость предложения 3-комнатных квартир в столице увеличилась на 7,7%, до 40,7 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в феврале по сравнению с январем увеличилось на 3,7% и составило 18,7 тыс. квартир.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 7%.

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Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в январе 2016 года выросла на 5,2% и на начало февраля составила 36,7 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,5% – до 1,475 тыс. долл./кв. м.

В 2014 году, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости квартир, гривневые цены на «вторичку» в столице выросли на 76%. Средняя стоимость жилья в долларах в Киеве за прошлый год снизилась практически наполовину.