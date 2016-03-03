Финляндия из-за опасений гибридной войны внесла продажу земли россиянам в список угроз безопасности

Комитет национальной безопасности в правительстве Финляндии обновил список действий, которые он считает угрожающими и вероятными методами гибридной войны. Ранее финские военные традиционно считали самыми большими угрозами национальной безопасности терроризм и войну с другими странами.

Но теперь в списке угроз также оказались продажа недвижимости иностранцам, информационная война и "стратегическое использование миграции".

Об этом на страницах Forbes пишет аналитик консалтинговой компании Control Risks Стена Хартікайнен, передает ZN.UA.

Она замечает, что после начала войны на Востоке Украины российско-финские отношения обострились. Несмотря на то, что вероятность прямой войны между странами сейчас маловероятна, опасения в вопросах безопасности все же растут. Именно эти страхи могут стать причиной ограничения права собственности на землю для иностранцев в Финляндии.

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Автор отмечает, что несмотря на то, что в списке потенциальных угроз не указано четко, что речь идет об опасности от России, очевидно, что именно она пугает Хельсинки. С 2000 года все больше россиян и российских компаний покупали землю в Финляндии. Но теперь власти страны бояться последствий для национальной безопасности, если россияне будут владеть недвижимостью вблизи стратегических объектов.

В то же время, Хартикайнен замечает, что эти страхи появились не вчера и министерство юстиции Финляндии уже не первый год работает над правом правительства препятствовать заключению сделок купли-продажи земли возле стратегически важных мест. Однако сейчас, если такой закон наконец-то появится, он будет касаться только сделок, связанных с покупателями из стран за пределами ЕС. И на практике, скорее всего, его будут применять только против клиентов из России.

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Также Финляндия считает, что говорить о снятии санкций с России слишком рано. Министр финансов Финляндии Александр Стубб напомнил о необходимости соблюдения Минских соглашений. Кроме того в Хельсинки беспокоятся за россиян, которые служат в финской армии. Ведь среди них могут быть шпионы.