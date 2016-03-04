В харьковском "Видродженни" сообщили, що горожанам снизят тариф на отопление

Об этом сообщил ее председатель, первый вице-мэр Игорь Терехов.

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«По инициативе городского головы Геннадия Кернеса нам удалось добиться очень весомого результата. В течение последнего месяца мы буквально бомбили Минрегионбуд и НКРЭ для того, чтобы был произведен перерасчет тарифов в соответствии с методикой, которая была утверждена Кабмином. В это время Минрегионбуд дал отдельную методику. Это привело к тому, что КП «Харьковские тепловые сети» были вынуждены насчитывать людям, которые пользуются услугами теплоснабжения без счетчиков, 16 гривен 42 копейки за квадратный метр. Мы с этим были категорически не согласны, поэтому писали в Минрегионбуд и другие инстанции», - отметил Игорь Терехов.

Эта работа дала результаты: если в течение отопительного сезона для харьковчан, в домах и квартирах которых не установлены счетчики, тариф составлял 16 гривен 42 копейки за квадратный метр в месяц, то в феврале он уменьшится приблизительно на 25% и составит от 12 гривен 42 копеек до 12 гривен 50 копеек.

«Это хороший результат и пример того, как можно находить конструктивный диалог между органами местного самоуправления и центральной властью. По нашей инициативе это решение касается и других областных центров. Поэтому можно говорить о том, что сегодня мы показали пример для всей Украины», - резюмировал Игорь Терехов.

Сейчас городская власть ожидает разъяснений от Менрегионбуда касательно возможности провести перерасчет тарифа за предыдущие месяцы.

Напомним, что январь был морозным, в связи с чем харьковчанам пересчитали тариф – он составил не 16 гривен 42 копейки, а 21 гривна 61 копейка за квадратный метр. Как объяснял на сессии горсовета директор предприятия Сергей Андреев, в тарифе заложена средняя температура за полгода 1 градус ниже «нуля». В «ХТС» сравнили ее с январской и сделали перерасчет.