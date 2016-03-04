Киевсовет снизил налог на землю под жилым фондом в 3,3 раза

Депутаты Киевского городского совета приняли решение снизить налог на землю под многоквартирными домами в 3,3 раза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

"Киевсовет принял решение установить минимально возможную ставку налога, разрешенную законодательством Украины. Таким образом, размер налога на земельный участок, на котором размещен жилой дом, установлен на уровне 0,03% нормативной оценки стоимости земли. Соответственно, размер платы за землю с жилым фондом был уменьшен в 3,3 раза", – говорится в сообщении.

По словам депутата Киевсовета Игоря Опадчего, в 2016 году ожидается увеличение фактического размера оплаты за землю в среднем в 5,5 раза от уровня 2015 года, а учитывая трудное финансовое положение ОСМД и ЖСК, увеличение платы за землю способствовало бы накоплению налоговых долгов таких объединений и привело бы к увеличению стоимости коммунальных услуг для жителей таких домов.

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Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Киевсовета разрешили не платить налог на жилье участникам АТО, членам семей погибших участников АТО и членам семей Героев Небесной сотни.