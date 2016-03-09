Продажи жилья в Гонконге упали до 25-летнего минимума

Рынок жилой недвижимости в Гонконге в феврале упал на 70% по сравнению с показателем за прошлый год, что стало минимумом за последние 25 лет, передает Bloomberg.

За февраль в Гонконге было продано 1807 домовладений, тогда как в 2015 году — более чем 6 тысяч.

Кроме того, стоимость жилья в Гонконге упала на 10% с сентябрьского пика на фоне неопределенности в отношении экономики Гонконга и Китая.

Читайте такжеИндекс Гонконгской фондовой биржи рухнул до минимума с декабря 2011 года"В газетах продолжают писать, что рынок идет вниз, и покупатели думают, что смогут получить более дешевый дом через год, и ждут", - сказал агент по недвижимости Томас Фок.

Гонконг - специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.

Темпы роста ВВП Китая в 2015 году составили 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 года.

Борясь с обвалом фондовых рынков и в попытке удержать национальную валюту на заданном уровне, Народный банк Китая потратил в прошлом году рекордные 512,6 млрд долларов (это больше золотовалютных резервов России). Только за декабрь 2015 года НБК "сжег" 107,9 млрд долларов.

В то же время ситуация в китайской экономике не так плоха, как кажется, подчеркивают некоторые аналитики. Первое и самое главное - она растет, пусть и в замедленном темпе.