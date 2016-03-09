Украина предложила Турции активно участвовать в приватизационных процессах

Украина предлагает Турции принять активное участие в приватизационных процессах, которые начинаются в нашей стране, а также усилить сотрудничество в энергетической сфере. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Мы предлагаем участие в наших приватизационных процессах. Мы согласились с тем, что наше сотрудничество должно быть в оборонно-промышленной и аэрокосмической сферах, в сфере контейнерных перевозок и логистических решений в условиях российской блокады, - сказал Порошенко. - Мы договорились о расширении участия в энергетической сфере и туристической сфере, в том числе в части удешевления турецких курортов для украинских граждан».

Ранее президент Турции Эрдоган в ходе пресс-конференции с Порошенко заявил, что Киев и Анкара должны подписать Соглашение о зоне свободной торговли уже до конца текущего года.