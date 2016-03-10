В России из-за кризиса число застройщиков-банкротов выросло в пять раз

В России из-за кризиса за 2015 год пятикратно выросло число обанкротившихся застройщиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки Рейтингового агентства строительного комплекса.

Результатом подобной тенденции может стать замораживание строительных работ и снижение темпов строительства.

По итогам 2015 года в целом по России банкротами признано 2,7 тыс. застройщиков, что в пять раз превышает показатели 2014 года. Негативный тренд сохранился и в начале 2016 года: по итогам января банкротами стали 167 компаний, это на 81% выше января 2015 года.

Большинство банкротов — малые предприятия, осуществляющие функции подрядчиков и субподрядчиков при строительстве.

Эксперты отмечают, что увеличение числа банкротов в сфере строительства связано с высоким уровнем закредитованности. Еще одной причиной называется сокращение объема финансирования государственных строек.

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Отмечается, что в России также снижается производственная активность. По данным Росстата, за прошедший год в стране ввели 83,8 млн кв. м жилья, это всего на 0,5% ниже итогов 2014 года. При этом в агентстве добавляют, что доля среди них новых объектов, начатых в 2015 году, составляет лишь 13%. В 2014 году подобных объектов в расчетах было 44%.

Общий уровень падения объема строительных работ в России за прошлый год оценивается в 7%.