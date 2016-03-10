В России решили проблему аварийных домов: жильцов будут выселять за пределы города

В России, чтобы ускорить процесс расселения аварийных домов, подготовлены поправки в Жилищный кодекс, которые позволят предоставлять жилье за приделами муниципальных образований, передает «Газета.Ru».

Эксперты опасаются, что эти поправки развяжут руки местным властям, которые будут вынуждать жителей аварийных домов перебираться из центра городов в отдаленные поселки и села.

Читайте также В России из-за кризиса число застройщиков-банкротов выросло в пять разЖителей аварийных домов хотят начать переселять за пределы их муниципальных образований. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовила группа депутатов Государственной думы.

Предлагается добавить следующую формулировку: «Предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение».

Согласно существующим нормам, при расселении аварийного жилья новое жилье предоставляется в границах того же муниципального образования. Как указывается в пояснительной записке, расширение географии позволит быстрее решить проблему расселения аварийного жилья, поскольку в ряде регионов строительство отсутствует или стоит дорого.