АМКУ в прошлом году больше всего нарушений выявил на рынке комуслуг

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году больше всего нарушений законодательства о защите экономической конкуренции выявил на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил во время рассмотрения коллегией результатов работы АМКУ за год глава ведомства Юрий Терентьев.

"Наибольший удельный вес нарушений сейчас имеет злоупотребление монопольным положением. Если посмотреть структуру нарушений по отраслям, то это в первую очередь жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал Терентьев.

Докладывая по отчету о деятельности АМКУ за 2015 год, Терентьев сообщил, что больше всего нарушений фиксируется в регулируемых государством сферах экономики, где нет достаточной конкуренции, – это сфера ЖКХ и топливно-энергетический комплекс. В частности, на выявленные нарушения в сфере ЖКХ приходится боле 22% решений комитета, а в топливно-энергетическом секторе – более 10%.

Терентьев отметил, что 95% решений комитета в этих сферах приходится на территориальные отделения ведомства, которые выносят решения в связи с антиконкурентными действиями местных монополистов в сферах газо-, водо-, теплоснабжения и подключения к электросетям. На агропромышленный комплекс приходится более 14% нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, еще по 8% нарушений – на сферу здравоохранения, транспортный сектор и рынок административных услуг.

В целом, по словам Терентьева, объем монопольных рынков в 2015 году вырос до 10% с 7,5% годом ранее, что связано с падением покупательной способности граждан и ростом коммунальных тарифов. В результате украинцы стали больше тратить на оплату коммунальных услуг, рынки которых более монополизированы.

Как отмечается в отчете, АМКУ в 2015 году рассмотрел более 5 тысяч заявлений и обращений, что на 12% больше, чем в 2014 году. В сфере государственных закупок в прошлом году в ведомство поступило 1342 жалобы, что почти на 44% превосходит показатель 2014 года. Регулятор принял 2388 решений в этой отрасли – на 43% больше, чем годом ранее. В течение прошлого года комитет 511 раз, или в 21% случаев, приостанавливал процедуры закупки (в 2014 году такое решение принималось в 24% случаев). В 6% случаев, или 143 раза, комитет отменил процедуру закупок (в 2014 году такие решения составили 8% от общего числа). Терентьев отметил, что 3,5% решений АМКУ в сфере госзакупок были обжалованы в суде, однако лишь 0,13% от общего количества жалоб были отменены судом.

По окончании рассмотрения отчета о деятельности Антимонопольного комитета за 2015 год коллегия регулятора утвердила документ и, согласно регламенту, направит его в Верховную Раду 15 марта.

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Как сообщал УНИАН, глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в июле 2015 года заявил, что в Украине в условиях монополии или олигополии действует 42% рынков, 11% приходится на естественные монополии, а на 47% рынков товары реализуются в условиях конкуренции. Самыми монополизированными в Украине были названы топливно-энергетический комплекс и рынок транспорта и связи.

Также, по словам Терентьева, за последние 10 лет в Украине доля рынков, где товары реализуются на конкурентных условиях, сократилась на 12 процентных пунктов.