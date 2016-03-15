Москва перестала быть для россиян привлекательной: аренда жилья резко падает

Самую дешевую в Москве квартиру можно снять за 18 тысяч рублей (256 долларов) в месяц, по сравнению с февралем 2016 года минимальная ставка аренды снизилась на 2 тысячи рублей, сообщает РБК.

"Наименьшую сумму просят в марте 2016 года за однокомнатную квартиру, расположенную на 10-м этаже 17-этажной новостройки на улице Брусилова, в 10 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". В квартире нет мебели, но зато сделан ремонт и застеклен балкон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве падала ниже 20 тысяч рублей (285 долларов) в месяц и в прошлом году, а в середине года опускалась до 15 тысяч рублей (213 долларов) в месяц. Самым дорогим жильем, сдававшимся в Москве в аренду, стал в прошлом году особняк на Большой Татарской улице, который можно было снять за 2 миллиона рублей (28,5 тысячи долларов) в месяц.

Отмечается, что в феврале цены на жилье в столичных новостройках, расположенных на территории от Третьего транспортного кольца до МКАД, упали в среднем до 201,9 тысячи рублей (2,880 тысячи долларов) за 1 квадвартный метр, что в среднем на 9,5% ниже уровня февраля 2015-го.

Читайте такжеМосква из-за обвала рубля упала на 41 позицию в рейтинге самых дорогих городов

В первую очередь снижение цены связано с тем, что в начале 2016-го предложений на рынке было существенно больше, чем год назад, утверждают девелоперы: высокая конкуренция побудила застройщиков снижать цены или во всяком случае не повышать их.