В Украине 90% многоэтажек нуждаются в термомодернизации – Минрегион

В Украине около 90% многоэтажных домов нуждаются в проведении термомодернизации, сообщила пресс-служба Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«90% всех многоэтажек требуют термомодернизации. Из них 60-70% домов построены еще в годы индустриального строительства по типовым сериям», – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, по оценкам специалистов, термомодернизацию следует провести примерно в 40 тыс. многоэтажек. «В первую очередь в термомодернизации нуждаются дома 1971-1980 годов застройки. По всей Украине их насчитывается более 18 тысяч. В домах 1981-1990 годов застройки должна быть проведена термомодернизация во вторую очередь. Всего таких домов по Украине 22,3 тысячи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения таких масштабных работ с максимальной энергетической эффективностью необходимо разработать типовые проекты термомодернизации по сериям жилых домов, которые должны содержать принципиальные архитектурно-строительные и технические решения термомодернизации, в частности, доказанные показатели энергоэффективности зданий в соответствии с требованиями по удельным энергозатратам. Типовой проект также должен содержать технико-экономическое обоснование проведения термомодернизации зданий с максимальным использованием отечественных изделий и технологий.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) в рамках правительственной инициативы по сокращению потерь тепловой энергии планирует весной 2016 года запустить в Украине полноценный рынок энергосервисных услуг, который предполагает привлечение частных компаний для проведения работ по утеплению зданий и получение ими прибыли за счет уменьшения потребления энергии.