Государственные жилищные программы планируют модернизировать

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству планирует пересмотреть устаревшие нормы реализации государственных жилищных программ, в частности, программу льготного молодежного кредитования и программу «Доступное жилье».

Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель председателя правления фонда Сергей Комнатный.

«В процессе работы мы выявили, что некоторые нормы программы льготного кредитования молодежи устарели и нуждаются в модернизации. Мы считаем, что в первую очередь необходимо исключить обязательное условие пребывания семьи на квартирном учете для участия в программах доступного жилья», - сказал Комнатный.

По его словам, отказ от этого требования создаст возможность для участия в данной программе молодых людей, переселенных с территории проведения антитеррористической операции. Кроме того, в процессе модернизации фонд предлагает установить процентную ставку по кредитам на уровне 10%.

Комнатный также отметил, что сегодня размер кредита рассчитывается, исходя из усредненной стоимости строительства жилья, которая далека от реальных цен на рынке. Как следствие, возникают ситуации, когда в качестве первого взноса по льготному кредиту нужно оплатить почти 50% стоимости квартиры.

По словам Комнатного, в рамках программы «Доступное жилье» фонд предлагает предоставить участникам АТО и переселенцам с Донбасса возможность погашения до 50% тела кредита за счет государства.

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Артур Палатный отметил, что с января 2014 года программа льготного жилищного кредитования молодежи, действовавшая с 1998 года, фактически перестала работать из-за отсутствия финансирования из госбюджета. По его словам, наряду с экономическим кризисом и ситуацией на востоке страны невозможность решения жилищного вопроса вынуждает молодежь покидать страну.

В мае 2015 года Минрегион на основании аудита, проведенного Счетной палатой Украины, предложил остановить заключение новых договоров по программе частичной компенсации процентных ставок по кредитам коммерческих банков для молодежи на строительство и приобретение жилья из-за отсутствия средств.