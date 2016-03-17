Одесский горсовет снизил ставку налога на жилую недвижимость до 0,1%

Одесский городской совет снизил ставку налога на жилую недвижимость для физических лиц до 0,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли 16 марта на заседании сессии.

В частности, депутаты поддержали уменьшение ставки по налогу на имущество в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 2% до 0,1% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года за 1 квадратный метр базы налогообложения.

В решение отмечается, что нововведение касается исключительно жилой недвижимости и только для физических лиц. Таким образом, одесситы, чьи квартиры площадью больше 60 квадратных метров и дома свыше 120 квадратных метров, будут платить 1,38 гривни (вместо 27,56 гривни) за 1 квадратный метр площади сверх установленной льготы.

Как отмечалось в ходе сессии, на сегодняшний день это одна из самых низких ставок среди городов Украины областного значения. Предполагается, что данное решение приведет к снижению социальной напряженности в городе.

Читайте такжеКиевсовет снизил налог на землю под жилым фондом в 3,3 раза

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Одесский горсовет принял ставки налога на недвижимость граждан. Как сообщила депутатскому корпусу директор департамента финансов Светлана Бедрега, ставка налога будет составлять 2% минимальной зарплаты (сейчас это 27,56 гривни) за каждый квадратный метр превышения не облагаемой налогом общей площади жилья.