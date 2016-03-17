Гройсман закрыл дыру в законодательстве, которая позволяла получить землю без аукциона

Владимир Гройсман подписал закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно проведения земельных торгов», проголосованный Верховной Радой еще 18 февраля.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Одно из нововведений заключается в том, что коммунальные и государственные предприятия теперь также должны получать землю от государства в собственность или аренду только на конкурентных условиях, то есть через земельный аукцион. Ранее коммунальные и государственные предприятия могли получать землю без конкурса – и часто потом передавали ее в субаренду коммерческим структурам.

Именно по такой схеме общество с ограниченной ответственностью «Бисквитный комплекс «Рошен» получило землю для строительства фабрики в Борисполе в обход аукциона.

Напомним, программа «Схемы», совместный проект Радио Свобода и телеканала «UА:Первый», отслеживала эту историю от самого замысла и первых шагов к реализации.

Журналисты отмечали, что согласно Земельного кодекса, базовый принцип предоставления земли в аренду – это земельный аукцион. То есть после обращения «Рошен» горсовет Борисполя должен проверить наличие свободных территорий и организовывать земельный аукцион, в котором должны принять участие компании, которые также хотят получить землю в аренду. И тогда среди этих предложений выбирали бы самую выгодную для города.

Зато после обращения структурного подразделения «Рошен» – «Бисквитный комплекс «Рошен» – 6 июля 2015 года до Бориспольского горсовета аукцион не проводился. 8 сентября 2015 года городская власть выделила несколько участков в аренду коммунальному предприятию «Производственное управление коммунального хозяйства», воспользовавшись нормой, что для предоставления участков коммунальщикам аукцион не нужен. Потом «Бисквитный комплекс «Рошен» взял землю в субаренду у «коммунальщиков».

Читайте такжеПорошенко утверждает, что передал свою долю в Roshen независимому трасту

Если закон, предлагающий изменения в Земельный кодекс, приняли хотя бы через пять месяцев после получения парламентом, «Бисквитный комплекс «Рошен» не получил бы земли в Борисполе по такой схеме и не имел бы возможности воспользоваться лазейкой в Земельном кодексе.

Зато законопроект почти год рассматривали комитеты Верховной Рады и дополняли поправками. Затем после голосования спикер Рады Владимир Гройсман подписал его только через месяц. Теперь изменения ждут подписи президента Петра Порошенко.