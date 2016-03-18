Кабмин готовит реструктуризацию долгов компредприятий перед "Нафтогазом"

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) разрабатывает законопроект по реструктуризации долгов коммунальных предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины", сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко.

"Мы сейчас готовим законопроект, и я рассчитываю на поддержку народных депутатов с точки зрения того, чтобы в первую очередь реструктуризировать долги коммунальных предприятий перед "Нафтогазом", чтобы государство могло провести те расчеты, которые есть в долгах государства перед коммунальными предприятиями. И самое главное - изменить ту систему, которая нарабатывалась десятилетиями и которая не позволяет сегодня установить нормальные правила поведения на рынке даже при принятии закона о рынке природного газа", - сказал Зубко.

Он отметил, что документ будет также способствовать установлению правил поведения на рынке газа.

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Как сообщал УНИАН, задолженность коммунальных предприятий Украины перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 18 марта составляет 23,1 миллиарда гривень.