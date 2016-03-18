Россияне распродают элитную заграничную недвижимость: предлагают скидку до 40%

Состоятельные россияне, которые долгое время скупали дорогую недвижимость, теперь, во время экономического кризиса, вынуждены избавляться от своих вилл, особняков и коттеджей. Причем речь идет о недвижимости не только в сравнительно недорогих Черногории, Греции и Болгарии, но также о Германии, Италии, Испании и Англии, сообщает realty.vesti.ru.

Чтобы продать купленное заграничное жилье, богатые российские домовладельцы выставляют их на продажу с крупным дисконтом. На рынке уже появились дома, которые расположены на лучших курортах Италии, Греции, Испании и принадлежат россиянам.

Читайте такжеВ России признали - аннексия Крыма больше, чем ошибкаПродаются они со скидкой в 15-20 процентов. Но, по словам экспертов рынка, даже такие скидки не могут привлечь покупателей. Так что на практике сделки купли-продажи заключаются сейчас со скидками 35-40 процентов. Это разорительно для российских владельцев зарубежного жилья, но они не видят иного выхода из ситуации и сознательно идут на убытки. Главное — это как можно быстрее продать, пока рубль не упал по отношению к доллару и евро еще больше.

Но не только желание продать слишком дорогую в обслуживании недвижимость двигает россиянами. Как утверждает эксперт по покупке и продаже зарубежной недвижимости Елена Петрова, подобное явление вообще наблюдается впервые. По словам специалиста, вырученные от продажи жилья финансовые средства бизнесмены вкладывают в недвижимость, которая способна принести доход.

“Если человек продал дорогой особняк, допустим, в Англии или Италии, то это не означает, что он положит деньги “в чулок”. Напротив, подавляющее большинство российских бизнесменов вкладывают освободившиеся финансовые средства в коммерческую недвижимость в той же стране. Например, сейчас очень модно покупать местные магазины или студенческие апартаменты и хостелы”, — говорит Елена Петрова.