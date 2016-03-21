Доступность жилья в европейских столицах: лондонцу нужно 26 лет, чтобы накопить первый взнос

Дольше всего на квартиру в Европе придется копить жителям Лондона. Им необходимо 26 лет, чтобы собрать средства на первоначальный взнос в размере 10% за квартиру с одной спальней (площадь – около 50 кв. м). Такие данные приводятся в исследовании компании JLL, сообщают «Ведомости».

Эксперты JLL выявили реальную доступность квартиры площадью около 50 кв. м в центре европейских столиц, оценив, какую часть заработной платы нужно тратить на ее покупку.

Исследование JLL свидетельствует об увеличении разрыва между доходами и стоимостью жилья в британской столице: если номинальные зарплаты жителей Лондона выросли с 2005 г. на 15% (до 1950 фунтов стерлингов), то средняя стоимость жилья выросла почти вдвое, на 92%.

В результате сегодня житель Лондона должен 26 лет откладывать по 10% от зарплаты в месяц для того, чтобы накопить на 10%-ный депозит от стоимости квартиры с одной спальней в центральной части города.

Еще 10 лет назад для жителя Лондона со средней зарплатой этот период занимал только 15 лет. Данный показатель в Лондоне в среднем вдвое превышает аналогичный в большинстве других европейских столиц.

На втором месте по стоимости жилья идет Париж - его жителю со средней зарплатой в 1750 фунтов стерлингов потребуется 22 года, чтобы накопить на первый взнос. Для жителей Рима со средней зарплатой в 1200 фунтов стерлингов этот срок составит 20 лет.

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Всего эксперты JLL проанализировали 15 городов, из которых жителям 10 европейских столиц необходимо как минимум вдвое меньше времени, чем лондонцам и парижанам, чтобы собрать первый взнос на квартиру. Так, для Праги этот срок составляет 13 лет, в Мадриде - 12 лет, в Цюрихе - 11 лет , в Берлине и Дублине - 10 лет, в Копенгагене - 7 лет.

Лондон также лидирует по показателю доли расходов на аренду квартиры от зарплаты – около 79% заработка может уходить на жилье в месяц.