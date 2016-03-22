Частные банки могут привлечь к госпрограмме компенсации "теплых" кредитов

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) планирует привлечь частные банки к государственной программе компенсации части тела кредитов, полученных населением для реализации мер по повышению энергоэффективности жилья.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора департамента технического регулирования энергоэффективности – начальник управления государственной экспертизы Госэнергоэффективности Роман Марецкий.

"Мы сейчас думаем над тем, чтобы расширить перечень банков-участников госпрограммы", - сказал он. При этом Марецкий добавил, что ведомство разрабатывает список критериев, которым должен соответствовать тот или иной банк для участия в государственной программе.

Также он отметил, что для защиты интересов заемщиков Госэнергоэффективности изучает возможность использования критериев, ранее разработанных НБУ. "Согласно новым критериям НБУ, все банки, работающие в Украине, делятся на 4 группы: банки с государственной долей, банки с иностранным капиталом, банки, доля активов которых более 0,5% активов банковской системы (группа I), и банки, доля активов которых менее 0,5% активов банковской системы (группа II). Если НБУ разрешит, мы определим несколько из этих групп для того, чтобы защитить заемщиков от дополнительных рисков", - сказал Марецкий.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень.

Кабинет министров выделил Минрегиону 495,72 миллиона гривень для финансирования мероприятий государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Финансирование программы осуществляют три государственных банка: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

12 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому размер компенсации стоимости тела кредита, взятого на покупку негазовых котлов и утепление жилья, для граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, увеличен до 70%. Тем же постановлением предусмотрено увеличение максимальной суммы компенсации тела кредита на термомодернизацию и мероприятия по утеплению до 12 тысяч гривень и 14 тысяч гривень с 5 тысяч гривень и 10 тысяч гривень соответственно, в зависимости от формы организации управления жильем (ОСМД или ЖСК).

К государственной программе энергосбережения присоединились местные органы власти, которые компенсируют часть процентных ставок по кредитам на утепление. Участниками государственной программы компенсации процентных ставок являются 17 областей Украины.

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По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, на данном этапе банки – участники госпрограммы ежедневно оформляют более 900 "теплых" кредитов на сумму около 16 миллионов гривень. В то же время, по словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, его ведомство рассчитывает, что в 2016 году банки - участники правительственной программы частичной компенсации тела кредита, привлеченного на мероприятия по термомодернизации и энергоэффективности, предоставят около 8 млрд грн таких кредитов.