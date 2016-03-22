Сумма назначенных субсидий в январе-феврале выросла в 14 раз - Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 735,5 млн грн, в сельской – 671 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-феврале текущего года были назначены 1,1 млн семей, что составило 113,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 673 тыс. семей, в сельской – около 378,8 тыс. семей. По сравнению с январем-февралем 2015 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло в 3,2 раза.

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Средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4,2 раза – до 1,4 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,4 млрд грн, что на 2 млрд грн, или в 6 раз больше, чем в 2014 году.