Кабмин открыл чиновникам доступ к Госземкадастру

Кабинет министров Украины в рамках процесса децентрализации государственных полномочий в сфере земельных отношений открыл широкому кругу чиновников доступ к Государственному земельному кадастру.

Об этом говорится в правительственном постановлении №205.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, отныне органы государственной власти, органы местного самоуправления будут иметь возможность пользоваться информацией Государственного земельного кадастра при принятии управленческих решений.

«Решение правительства определяет порядок предоставления доступа к сведениям Государственного земельного кадастра, включающим картографическую основу, сведения о земельных участках, их владельцах и пользователях. Кроме того, определен порядок, по которому предоставляются выдержки из земкадастра, а также механизм получения данных в электронном виде», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Верховная Рада приняла, а президент Украины Петр Порошенко подписал закон о расширении полномочий местных органов самоуправления, позволяющий оптимизировать предоставление административных услуг на местах. Закон позволил местным органам власти получить дополнительные полномочия и оперировать данными госреестров, включая Госземкадастр.