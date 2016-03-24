Право на размещение постояльцев имеют только 4% украинских гостиниц - Минэкономразвития

Об этом сообщил начальник управления туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Иван Липтуга на своей странице в Facebook.

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«Согласно 19-й статье действующего Закона Украины «О туризме», запрещается оказывать услуги по размещению без наличия свидетельства об установлении соответствующей категории. Однако, несмотря на это, из более чем 4,5 тыс. гостиниц в Украине действующие свидетельства есть лишь у 190», - говорится в сообщении.

Кроме того, Липтуга сообщил, что с целью наглядной маркировки сертифицированных отелей управление туризма и курортов разработало шаблоны специальных настенных уличных табличек и наклеек, на которых будет зафиксирован факт получения гостиницей официальной звездной категории.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2016 года состоялось первое заседание Комиссии по установлению категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию). Порядок установления категорий гостиниц был утвержден еще в июле 2009 года соответствующим постановлением Кабинета министров. В декабре 2015 года Кабмин внес изменения в данный документ и назначил Минэкономразвития уполномоченным органом по установлению категорий гостиниц.

За последние два года количество иностранных туристов в Украине сократилось в два раза - до 13 млн в 2015 году, что связано с напряженной политической ситуацией в стране и неуверенностью иностранцев в безопасности пребывания в Украине.

В сентябре 2015 года при Минэкономразвития было создано управление туризма и курортов, которое возглавил Иван Липтуга, ранее советник по вопросам туризма.