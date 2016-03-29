Китайская Anbang хочет купить гостиничную сеть Starwood за $14 миллиардов

Консорциум во главе с китайской страховой группой Anbang предложил за $14 млрд выкупить акции гостиничной сети Starwood Hotels & Resorts, пишет РБК со ссылкой на издание China Daily.

Первоначально Anbang назначила сумму выкупа исходя из $81 за акцию Starwood. Позже консорциум улучшил свое предложение до $82,75 за акцию, что в совокупности составляет около $14 млрд.

В соответствии с отдельным соглашением, ранее заключенным компанией Starwood, акционеры Starwood получат дополнительно $5,91 за одну акцию. С учетом этого новое предложение Anbang означает, что цена одной акции составит $88,66. Это значительно выше предложения Marriott, которая готова заплатить $79,53 за акцию.

Компания Starwood — одна из ведущих в мире сеть отелей и владелец брендов Westin и Sheraton. Она владеет почти 1300 объектами примерно в 100 странах. Общая численность ее сотрудников — около 188 тыс. человек.

Anbang — одна из крупнейших страховых групп в Китае. По данным самой компании, совокупные активы Anbang составляют 1,65 трлн юаней ($250 млрд).