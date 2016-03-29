Сделок на рынке столичной вторички стало меньше на треть - эксперт

Общее количество заключенных договоров по отчуждению прав собственности на вторичное жилье в Киеве по итогам 2015 года сократилось на 30% по сравнению с 2014 годом и составило порядка 250 тысяч сделок.

Об этом сообщил глава комитета по статистике и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас.

"В 2015 году количество сделок по отчуждению недвижимости, по нашим подсчетам, составляет примерно 250 тысяч штук. Это касается только вторичного рынка", - сказал Бразас, отметив, что по итогам 2014 года этот показатель составил порядка 800 тысяч договоров.

Как уточнил эксперт, договор отчуждения включает в себя сделки купли-продажи, дарения и прочие. "Реальное количество сделок купли-продажи на рынке "первички" и "вторички" составляет около 10-15 тысяч в год. Около 80-90% соглашений на рынке недвижимости столицы приходится на недорогое жилье. Для вторичного рынка цена на него составляет 800-900 долларов за квадратный метр, а для "первички" – 1,1-1,2 тысячи долларов за квадратный метр", - отметил эксперт.

При этом, по словам президента АСНУ Сергея Злыдня, основная масса покупателей приобретают недвижимость на собственные средства. "Ипотека минимальна. Размер займа не превышает 20 тысяч долларов. Средняя ставка по ипотеке составляет 20-25% годовых в гривне. Такие проценты – грабеж", - считает президент АСНУ.

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Как сообщал УНИАН, значительная девальвация гривни наряду с ростом конкуренции со стороны проектов первичного жилья привели к падению спроса на вторичное жилье в Киеве по итогам 2015 года практически в два раза. Против продавцов квартир сыграло отсутствие доступного ипотечного кредитования, валютное ценообразование и завышенные цены на вторичное жилье. По данным консалтинговой компании City Development Solutions (CDS), в 2015 году более 70% объектов вторичного рынка были реализованы с дисконтом от 10-20%.