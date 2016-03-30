Землю в Байдарской долине Крыма хотят без конкурса отдать под застройку другу Путина

Ставленник оккупационной власти – губернатор Севастополя Сергей Меняйло предложил без объявления конкурса выделить землю под строительство парка развлечений в Байдарской долине города компании «Стройгазмонтаж» (СГМ), принадлежащей Аркадию Ротенбергу, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что поддержать и проработать инициативу Меняйло попросил в письме вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

Сам Меняйло сообщил, что из всех поступивших предложений у компании СГМ «самый перспективный проект».

В «Стройгазмонтаже» отметили, что говорить об участии компании в строительстве парка развлечений преждевременно.

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В правительстве России назвали письмо «несодержательным», так как непонятны сроки реализации проекта и источники финансирования.

Напомним, компания «Стройгазмонтаж», которая принадлежит Аркадию Ротенбергу, является генподрядчиком по строительству моста через Керченский пролив.