Фонд гарантирования выставил на продажу недвижимость банка Фирташа

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу недвижимость, находящуюся в собственности банка «Надра» в Тернополе, Чернигове и Павлограде, сообщается на сайте фонда.

В частности, Фонд гарантирования выставил на продажу в Тернополе нежилое здание площадью 1,188 тыс. кв. м по начальной цене 21,95 млн грн, нежилое кирпичное здание площадью 190,5 кв. м за 3,06 млн грн, гаражи - 842,4 тыс. грн, земельный участок за 1,651 млн грн. В Павлограде фонд намерен продать нежилое здание площадью 428,9 кв. м за 3,53 млн грн, в Чернигове - нежилое помещение общей площадью 58 кв. м за 1,130 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 июня 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация фонда на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.