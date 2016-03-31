Бизнес и недвижимость можно будет зарегистрировать на "Укрпочте"

Министерство юстиции Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Украинским государственным предприятием почтовой связи (УГППС) "Укрпочта", в рамках которого отделения почтовой связи смогут предоставлять своим клиентам услуги государственной регистрации бизнеса и имущественных прав.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

"Все функции Министерства юстиции по регистрации переходят к нотариусам, субъектам аккредитации и местным органам власти. Благодаря этому граждане получат возможность максимально прозрачно и быстро проводить регистрацию… Будем всячески способствовать, чтобы качество услуг было на самом высоком уровне", – сообщил Мороз в ходе подписания меморандума.

В ходе сотрудничества между "Укрпочтой" и Минюстом была достигнута договоренность о создании на базе сети госпредприятия сервиса "Служба государственной регистрации", который, как предполагают подписанты, будет способствовать развитию "Укрпочты".

Как отметил присутствовавший на мероприятии исполняющий обязанности гендиректора "Укрпочты" Игорь Ткачук, госпредприятие начнет внедрение данного проекта с Киевской городской и Киевской областной, Житомирской и Винницкой дирекций. В дальнейшем проект расширится на Днепропетровскую, Львовскую и Ривненскую дирекции "Укрпочты".

"Сначала это будет пилотный проект, чтобы мы научились и, самое главное, быстро смогли реагировать на возможные замечания или предложения по улучшению работы", - сказал Ткачук.

В дальнейшем на основе полученного опыта госпредприятие намерено развивать услугу по всей Украине.

По данным Ткачука, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, максимально децентрализовать предоставление услуг госрегистрации, сократить расходы госбюджета на содержание сети государственных регистраторов, а также позволит госпредприятию повысить зарплаты и улучшить условия работы его сотрудников.

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Как сообщал УНИАН, пресс-служба "Укрпочты" ранее сообщила, что госпредприятие проводит модернизацию своих систем и заинтересовано во внедрении новых технологических решений.

Неделей ранее Всемирный почтовый союз сообщил о намерении помочь "Укрпочте" во внедрении электронных, инновационных финансовых продуктов и услуг, а также в повышении качества работы международной службы предприятия.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.

В 2015 году УГППС "Укрпочта" получила 53 миллиона гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 миллиона гривень убытков.