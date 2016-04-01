Порошенко ограничил передачу земли в пользование без аукционов

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, закон №1012-VIII возвращен в парламент с подписью президента.

Закон исключает из Земельного кодекса Украины положения, которые позволяют передавать в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов. Речь идет о запрете передачи без аукциона земли в аренду государственным и коммунальным предприятиям, бюджетным учреждениям, высшим учебным заведениям, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале которых государственная или коммунальная доля акций превышает 60%.

Также не будет передаваться в пользование без аукциона земля для создания озелененных территорий общего пользования, для ведения фермерского или личного хозяйства, садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), индивидуального дачного строительства, строительства индивидуальных гаражей. Вводится запрет передачи в пользование без проведения торгов земли для размещения инфраструктуры оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал УНИАН, за принятие законопроекта № 2279 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно проведения земельных торгов» во втором чтении 18 февраля 2016 года проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины за 2015 год увеличило продажи прав аренды на земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности на аукционах в 3,8 раза – до 27,9 тыс. га.