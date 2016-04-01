"Нафтогаз" призывает не затягивать с завершением отопительного сезона

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" рекомендует органам местной власти принять решения о завершении отопительного сезона как можно скорее, если это позволяют текущие погодные условия в регионе, говорится в сообщении компании.

"В условиях, когда у большинства жителей многоквартирных домов старой застройки нет возможности индивидуально регулировать отопление в своих квартирах, продолжение отопительного сезона в теплые дни приведет к необоснованным расходам потребителей", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Нафтогаз" также просит бюджетные организации и ОСМД рассмотреть возможность отключения от отопления по собственной инициативе.

"Такой шаг позволит не только сохранить ресурс природного газа, но и заметно сэкономить средства собственников жилья и юридических лиц. По информации ПАО "Киевэнерго", в компанию поступило уже около 800 заявок на отключение", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что согласно действующему законодательству, основанием для прекращения отопительного сезона может быть сохранение средней температуры воздуха выше +8 градусов в течение трех суток.

"Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Киеве был завершен 8 апреля", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил на месяц специальные обязательства крупнейшему в Украине государственному энергохолдингу "Нафтогаз Украины" по продаже населению природного газа на льготных условиях.

По словам замминистра энергетики Александра Светелика, спецобязательства будут действовать с 1 апреля по 1 мая 2016 года.

Как известно, минимальный тариф на газ для населения устанавливается в отопительный сезон для потребителей, использующих газ для отопления, а также для предприятий ТКЭ, которые оказывают услуги по централизованному теплоснабжению.