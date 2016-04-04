Государственный "Ощадбанк" возобновил выдачу кредитов населению для реализации мер по повышению энергоэффективности жилья, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Как отмечается в сообщении, "Ощадбанк" возобновил выдачу "теплых" кредитов согласно договору о взаимодействии, заключенному между Госэнергоэффективности и "Ощадбанком" 31 марта 2016 года. На данный момент кредитование населения, в том числе получателей субсидий, а также ОСМД, ЖСК, по государственной программе энергоэффективности осуществляют уже два государственных банка: "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

"Предложенный нами механизм софинансирования мероприятий по энергоэффективности в 2015 году доказал свою востребованность, поэтому программа была продолжена", - цитирует главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень.

Кабинет министров 12 августа 2015 года принял постановление, согласно которому размер компенсации стоимости тела кредита, взятого на покупку негазовых котлов и утепление жилья, для граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, увеличен до 70%. Тем же постановлением предусмотрено увеличение максимальной суммы компенсации тела кредита на термомодернизацию и мероприятия по утеплению до 12 тысяч гривень и 14 тысяч гривень с 5 тысяч гривень и 10 тысяч гривень соответственно, в зависимости от формы организации управления жильем (ОСМД или ЖСК).

Финансирование программы в прошлом году осуществляли три государственных банка: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк". К данной программе планируется привлечь и частные банки.

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Госэнергоэффективности с начала реализации госпрограммы по состоянию на 14 марта перечислило в уполномоченные банки 427,3 миллиона гривень для компенсации части суммы кредитов, полученных населением для реализации мер по повышению энергоэффективности жилья.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, его ведомство рассчитывает, что в 2016 году банки - участники правительственной программы частичной компенсации тела кредита, привлеченного на мероприятия по термомодернизации и энергоэффективности, предоставят около 8 миллиардов гривень таких кредитов.