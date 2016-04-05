Строительство в Украине продолжает дорожать

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 16%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР по итогам двух первых месяцев года зафиксировано во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 25%, а также в сфере возведения жилых домов – на 19%. Меньше всего увеличилась стоимость строительства комплексных промышленных сооружений – на 9,7%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в феврале текущего года по сравнению с январем увеличилась на 0,1%.

В Госстате отметили, что наибольший рост цен в феврале зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 2%. При этом в сфере строительства жилых домов цены выросли на 0,2%. В сфере строительства нежилых зданий, комплексных промышленных зданий и других инженерных сооружений цены в феврале незначительно снизились по сравнению с январем.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2015 году выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом. В январе 2016 года цены на СМР выросли на 18,6% по сравнению с январем 2015 года. В то же время по сравнению с декабрем 2015 года стоимость строительно-монтажных работ в январе снизилась на 0,7%.