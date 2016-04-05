В Британии выставили на продажу деревню за €25 миллионов

В Великобритании в графстве Норт-Йоркшир продают деревню, которая состоит из 43 домов и большого особняка, за 20 миллионов фунтов стерлингов (25 млн евро).

Деревня West Heslerton, расположена недалеко от города Мальтон, и, кроме особняка с 21 комнатой и 43 домов, включает в себя паб, автозаправочную станцию и 856 гектаров земли, пишет BBC.

West Heslerton принадлежала одной семье на протяжении 150 лет. Но после смерти Ив Донвей, которая была последней представительницей фамилии, деревню решили продать.

Вместе со всеми вышеперечисленными объектами новому владельцу также достанется местная церковь, начальная школа, игровая площадка вместе с крытым павильоном и 45 гектаров леса.