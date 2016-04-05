Кабмин упростил лицензирование строительства объектов повышенной опасности

Кабинет министров Украины упростил лицензирование хозяйственной деятельности по строительству объектов IV и V категорий сложности (сооружений для постоянного пребывания 30 и более человек и объектов повышенной опасности), сократив количество работ, подлежащих дополнительному лицензированию или сертификации.

Об этом говорится в правительственном постановлении №256, опубликованном на веб-портале правительства.

В частности, из перечня подлежащих дополнительному лицензированию исключены работы по проектированию и инжинирингу, поскольку на сегодня исполнители таких работ проходят обязательную аттестацию и сертификацию, а также работы по строительству дополнительных объектов I-III категорий сложности.

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«В новом перечне работ исключено дублирование функций и упрощена работа проектантов и строителей, ведущих строительство несложных объектов или предоставляющих консультационные услуги, - говорится в пояснительной записке к документу. - Это будет способствовать созданию максимально простых и понятных условий хозяйственной деятельности на строительном рынке».

Как отмечается, постановление принято в рамках выполнения закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», вступившем в силу в июне 2015 года.